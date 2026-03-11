İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaş, futbolu da vurdu...

Son olarak İran cephesinden ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı aldığını duyurdu.

İRAN 'KATILMAYACAĞIZ' DEDİ

Devlet televizyonuna konuşan Donyamali, "Bu yozlaşmış rejim (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü için hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılamayız." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan ayrıca ülkeye karşı 'kötü niyetli adımlar' atıldığını savunarak, son aylarda yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

"BİNLERCE VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Donjamali, "Sekiz ya da dokuz ay içinde bize iki savaş dayatıldı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

İran'ın bu açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi.

Buna rağmen İran yönetimi, turnuvaya katılmama kararı aldı.

KARAR, FIFA BAŞKANI'NIN SÖZLERİ SONRASI GELDİ

Öte yandan İran'ın çekilmesi sonrası FIFA'nın, boşalan kontenjan için yeni bir takım davet etmesi bekleniyor.

Adaylar arasında Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın öne çıktığı ifade ediliyor.

Son olarak İran, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu.