Arda Güler: Her şey daha iyi olacak Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 116 ve 120+3'te bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 112. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda, "Bugün benim ilk kupa maçımdı. Yarı finalde kazandığımız için çok mutluyum. Kazandığımız için çok mutluyum. Burada çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Rakip fark etmez. Biz Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız" dedi.

"Her şey daha iyi olacak"

Carlo Ancelotti'nin kendisine güvendiğini söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, "Yaklaşık 5-6 aydır sakattım. Sakatlıktan çıktım, hocamız da kadroya alıyor, oynatıyor. O da bana güvenini her zaman saha içinde, saha dışında konuşarak bana ifade ediyor. İnşallah böyle devam edersem her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'den gelen desteklere de teşekkür eden Arda Güler, "İnşallah her şey hepimiz için çok iyi olacak. Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Hayalimin çok başındayım"

Henüz hayallerinin başında olduğunu söyleyen genç yıldız, "Hayalimin daha çok başındayım. Şu an çok oynamıyorum ama inanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda zirveye oynuyoruz. Burası Real Madrid, çok kaliteli bir kadro var. Umarım ben de onların bir parçası olmaya devam ederim" derken 2024 Avrupa Şampiyonası'yla (EURO 2024) ilgili soruyu da milli takım için oynamayı özlediğini dile getirerek, "Yeni bir jenerasyon var, yeni bir hocamız var. Umarım yazın her şey çok daha güzel olacak. Orada ciddi işler yapabiliriz" şeklinde yanıtladı.