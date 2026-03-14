Arsenal, Everton'u devirdi

Arsenal, Premier Lig'in 30. haftasında evinde Everton'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Arsenal, evinde Everton'u ağırladı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 Arsenal kazandı.
Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Viktor Gyökeres ve 90+7. dakikada Max Dowman kaydetti.
ARSENAL, FARKI AÇTI
Bu sonuçla birlikte Arsenal 2 maç fazlasıyla puanını 70'e çıkartarak en yakın rakibi Manchester City'e 10 puan fark attı.
Everton 43 puanla 8. sırada kaldı. Arsenal yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı başardı.
Lig'de sonraki maçta Arsenal evinde Bournemouth ile; Everton ise evinde Chelsea ile karşılaşacak.
