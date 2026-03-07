Arsenal, FA Cup'ta çeyrek finale çıktı

İngiltere FA Cup 5. Tur'da Mansfield ile Arsenal karşı karşıya geldi.

One Call Stadyumunda oynanan müsabakayı Arsenal, 3. Lig ekibine karşı 2-1 kazanarak çeyrek finale kaldı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Arsenal'ı turu getiren golleri; 41. dakikada Madueke ve 66. dakikada Eze kaydetti.

League One temsilcisi Mansfield Town'ın tek golü ise 50. dakikada Will Evans'tan geldi.

ARSENAL TURLADI

Bu sonuçla birlikte Arsenal; yoluna tüm kulvarlarda devam ederken, Mansfield Town ise FA Cup'a 5. turda veda etti.