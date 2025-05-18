Arsenal, Newcastle United'ı tek golle geçti

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İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜNÜ RICE ATTI

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Declan Rice kaydetti.

ARSENAL, HASRETE SON VERDİ

Liverpool'un şampiyonluğunu ilan ettiği ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Arsenal, puanını 71'e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. 3 maç sonra ilk kez kaybeden Newcastle United ise 66 puanda kaldı ve Arsenal'in 5 puan gerisinde 3. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in son haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Newcastle United ise sahasında Everton'ı konuk edecek.