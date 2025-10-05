Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek

LaLiga'da 8. hafta maçında, Athletic Bilbao ile Mallorca takımları Bilbao'daki San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Bilbao, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Inaki Williams ile 82. dakikada Alejandro Rego kaydetti.
Mallorca'nın tek golünü ise dakika 77'de Samuel Costa attı.
ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Athletic Bilbao taraftarları, maç öncesi tribünlerde Filistin bayrağı açtı.
Karşılaşma öncesinde, İsrail'in soykırım yaptığı Filistinli mağdurların anıldığı bir etkinlik düzenlendi.
Filistin Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı ve kurucu ortağı Honey Thaljieh de sahaya çıktı.