Potanın Perileri elemelere Kanada galibiyetiyle başladı

Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde Kanada'yı 71-69 mağlup etti.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kanada ile İstanbul'da karşılaştı.
A Milli Takım, mücadeleyi 71-69'luk skorla kazanmayı başardı.
Potanın Perileri, elemelerdeki ikinci müsabakasını perşembe günü Arjantin ile yapacak.
Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.
KANADA: 69 - TÜRKİYE: 71
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Wissam Zein (Suriye), Nicolas Zivieri (Brezilya)
Kanada: Colley 3, Nurse 12, Carleton 24, Alexander, Edwards 10, Pellington 5, Hill, Wallack 2, Ejim 13, Russell
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 12, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 12, Burke 16, Esra Ural Topuz 6, Zeynep Gül, Alperi Onar 9, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 6, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 8-21
Devre: 24-39
3. Periyot: 47-53
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi