Atletico Madrid beraberlikle başladı

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Atletico Madrid, zorlu Athletic deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Salgın arasından dönen La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Athletic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Iker Muniain'in 37. dakikada ceza yayı önünden yaptığı düzgün vuruşla ev sahibi ekip öne geçti. Ancak bu golün sevinci uzun sürmedi. Atletico Madrid 2 dakika sonra Diego Costa ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Atletico Madrid daha fazla bekleyen taraftaydı. İki takım da bu yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR 3 GÜN SONRA

Bu sonuçla Athletic puanını 38'e, Atletico Madrid de 49'ya yükseltti.

İki takım da bir sonraki maçlarına 3 gün sonra çıkacak. Athletic Eibar'ın, Atletico Madrid de Osasuna'nın konuğu olacak.