Avrupa Birliği'nin internet sitesine siber saldırı düzenlendi

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada 24 Mart'ta AB'nin resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıyı kontrol altına almak için derhal önlem alındığı ancak devam eden soruşturmanın ilk bulgularına göre siber saldırı sonucunda bazı verilerin çalındığı ifade edildi.

Saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği aktarılan açıklamada AB Komisyonu'nun iç sistemlerinin saldırıdan etkilenmediği vurgulandı.

MOBİL ALTYAPI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

AB Komisyonu'nun iç sistemler ve verilerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceği belirtilerek, "Avrupa, temel hizmetleri ve demokratik kurumları sürekli hedef alan siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken AB Komisyonu, AB'nin siber güvenlik direncini artırmak için aktif olarak çalışmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Mobil altyapısına da 30 Ocak'ta siber saldırı yapılan AB Komisyonu, altyapının 9 saat içinde temizlendiğini ancak saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.