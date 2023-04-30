Barcelona, Real Betis'i mağlup etti La Liga'da lider durumda olan Barcelona kendi sahasında Real Betis'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

ensonhaber.com La Liga'da 32. haftada Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynayan Barcelona, rakibini 4-0'lık farklı skorla geçti. İlk yarı Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarı Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi. Real Betis sahada 9 kişi kaldı Real Betis'te 33. dakikada kırmızı kart gören Edgar Gonzalez Estrada takımını 10 kişi bıraktı.Betis, beş oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kaptan Joaquin'in 80. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında sahada 9 kişi kaldı. Katalan ekibinde 83. dakikada oyuna dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, Barcelona'da forma giyen en genç futbolcu oldu. Barcelona liderliğini sürdürüyor Puanını 79'a çıkaran Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.Real Betis ise 49 puanla 6.lıkta kaldı. Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında zirvedeki mücadele bu hafta hareketlendi. Lewandowski 19 golle lider Real Madrid'den Karim Benzema'nın Almeria karşısında hat-trick yaparak toplam gol sayısını 17'ye çıkarmasına tek golle karşılık veren Barcelona'nın Polonyalı forveti Lewandowski, 19 golle liderliğini sürdürdü. Gol krallığı yarışında Getafe'den Enes Ünal ve Espanyol'dan Joselu 13'er golle 3. sırada yer alıyor.