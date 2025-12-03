Barcelona, sahasında Atletico Madrid'in serisini bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

BARCELONA, CAMP NOU’DA GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 3-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Alejandro Baena'nın golüyle öne geçti.

36. dakikada penaltı kazanan Barcelona'da Robert Lewandowski topun başına geçti ancak penaltıdan yararlanamadı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Dakikalar 65'i gösterirken sahneye çıkan Daniel Olmo, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Müsabakanın 90+6. dakikasında Ferran Torres, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

PEDRI SAKATLIK YAŞADI

Barcelona'da günün etkili ismi Pedri, orta alanda kendisini yere bıraktı. Mücadelenin 74. dakikasında yerini Casado'ya bıraktı.

ALMADA, NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

80. dakikada Gallagher'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Almada, Balde'den sıyrılıp penaltı noktasına yöneldi.

Şut atarmış gibi yapıp Martin'i de ekarte eden Almada, kaleci Garcia'yı da geçtikten sonra sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle kaleye vurdu. Meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

DEV SERİ SONA ERDİ

Öte yandan Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'in La Liga'daki 14 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Barcelona, 37 puana ulaşarak en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yer aldı.

Atletico Madrid ise 31 puanla 4. sırada yer aldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, Real Betis deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak