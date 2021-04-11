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Barcelona'dan penaltı isyanı
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 09:00
- Güncelleme : 11.04.2021 - 09:02
Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği El Clasico'ya damga vuran anlardan birisi konuk ekibin penaltı beklediği pozisyon oldu.
HAKEM DE VAR DA DEVAM DEDİ
Karşılaşmanın 84. dakikasında Braithwaite'in takip ettiği topa yetişmek isteyen Real Madridli Mendy'nin rakibine müdehalesi penaltı itirazlarına neden oldu. Pozisyonun ardından yerde kalan Braithwaite ile birlikte tüm takım, hatta Barcelona teknik direktörü Koeman yoğun itirazlarda bulunarak kararın değişmesini istedi. Pozisyonun ardından aut kararı çıkarken Barcelonalıların VAR beklentisi de boşa çıktı ve devam kararı verildi.
KOEMAN: TÜM DÜNYA GÖRDÜ
Maç sonunda hakem üçlüsünün yanına giden Koeman'ın sinirli şekilde pozisyonu tartıştığı gözden kaçmazken Hollandalı hoca maç sonu açıklamasında da penaltılarının verilmediğini dile getirdi.
83. dakikada Braithwaite'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Koemen, "Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü. VAR bu pozisyonları penaltı vermeyecekse neden var? Ben maçlarda hakemlerin sadece doğru kararları vermesini istiyorum. Bir de maçın sonuna 4 dakika eklendi bu da azdı. Hakem kararları nedeniyle takım kendisini üzgün hissediyor." diye konuştu.