Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu.
BayArena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Bayer Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia ile 1-0 öne geçti.
Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Maçın ilk yarısı Bayer Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Bayer Münih, 69. dakikada Luis Diaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Konuk ekip Bayern Münih'te golü atan Luis Diaz, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
Bayer Leverkusen'in 90+3. dakikada Jonas Hofmann ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından lider Bayern Münih 67, Bayer Leverkusen 45 puana yükseldi.
Bayern Münih, ligde gelecek hafta sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen, Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.