Bayern Münih, Mainz karşısında iki puan bıraktı

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, lig sonuncusu Mainz'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bayern Münih'in ilk golünü 29. dakikada Lennart Karl attı. Mainz'e beraberliği getiren gol 45+2. dakikada Kacper Potulski'den geldi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Jae-Sung Lee, Mainz'i 2-1 öne geçiren golü attı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Harry Kane penaltıdan attığı golle Bayern Münih'e beraberliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

BAYERN, ÜNVANINI KORUDU

Bu sonuçla birlikte ligde mağlubiyeti bulunmayan Bayern Münih, bu sezon 2. beraberliği aldı ve namağlup ünvanını korudu.

Liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, puanını 38'e yükselterek en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Mainz ise 7 puanla son sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Mainz ise St. Pauli'yi konuk edecek.