Dursun Özbek: Ödemelerde sorun yok

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, bir iftar davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Özbek'e bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin iddialar soruldu.

"TÜM ÖDEMELERİ GÜNÜ GÜNÜNE YAPIYORUZ"

Bu haberlerle ilgili konuşan Özbek, "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur." ifadelerini kullandı.

"SONRAKİ YÖNETİME FERAH BİR TABLO BIRAKACAĞIZ"

Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız."

MAAŞLAR ÖDENMİYOR İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a yakın bazı gazeteciler, oyunculara yaklaşık 3 aydır maaş ödenmediği iddiasında bulunmuştu.

Konuya ilişkin "Galatasaray’da ödenmeyen maaşlar 3 aya doğru gidiyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerine rağmen böyle zorlanıyorsan, Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsen maaş falan ödeyemezsin…" ifadeleri kullanılmıştı.