Benfica, sahasında Tirsense'yi farklı geçti

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Portekiz Kupası yarı final maçında Benfica, Tirsense'yi konuk etti.

BENFİCA'DAN FARKLI GALİBİYET: FİNALDE RAKİP SPORTİNG CP

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Benfica, 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Tirsense ise turnuvaya veda etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45+3'te Antonio Silva, 74. dakikada Adrian Bajrami, 78. dakikada Andrea Belotti ve 90+1'de Leandro Barreiro kaydetti.

Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu galibiyetina ardından Benfica, Portekiz Kupası final maçında 25 Mayıs Pazar günü Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.