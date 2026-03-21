Borussia Dortmund, Emre Can'ın sözleşmesini uzattı

Devre arası transfer döneminde adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Emre Can'ın geleceği belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, takım kaptanı Emre Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Böylece Emre Can, yaz aylarında Borussia Dortmund'daki sekizinci sezonuna adım atacak.

"İYİLEŞMEYE ODAKLANMASINI İSTİYORUZ"

Kulübün Spor Genel Müdürü Lars Ricken, yaptığı açıklamada Emre Can'ın liderlik özelliklerine vurgu yaparak, "Emre bizim kaptanımız ve örnek bir profesyonel. Her zaman takım için sorumluluk alan bir lider. Ağır sakatlığının ardından da kendisine destek olacağımızı hemen ifade etmiştik. Şimdi onun tamamen iyileşmeye odaklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ŞEKİLDE DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sportif Direktör Sebastian Kehl ise, "Emre hem saha içinde hem saha dışında bizim için çok önemli. Soyunma odasındaki etkisini ve tecrübesini biliyoruz. Geri dönüş sürecinde yanında olacağız ve en iyi şekilde döneceğine inanıyoruz" dedi.

"DEVAN EDECĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Emre Can da yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un bir parçası olmaya devam edeceğim için mutluyum. Bu özel kulüpte yeniden sahaya çıkmak ve başarılar yaşamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

BORUSSIA DORTMUND KARİYERİ

Şubat ayı sonunda Bayern Münih karşılaşmasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirdi.

Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Emre Can'ın gelecek sezon başında takıma dönmesi öngörülüyor.

2020 yılının Ocak ayında Juventus'tan önce kiralık, ardından bonservisiyle transfer edilen deneyimli orta saha, Dortmund formasıyla 220 resmi maça çıktı.

Emre Can, 2021 yılında DFB-Pokal şampiyonluğu da yaşadı.