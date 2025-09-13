Borussia Dortmund, Heidenheim deplasmanında kazandı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Heidenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Voith-Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-0 kazandı.
HEIDENHEIM 10 KİŞİ KALDI
Heidenheim, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
DORTMUND 2 GOLLE GÜLDÜ
Serhou Guirassy, 34. dakikada Dortmund'u öne geçirdi. Maximilian Beier, 45+6. dakikada maçın skorunu belirledi.
SALİH FORMA GİYDİ
Milli futbolcumuz Salih Özcan, 74. dakikada Ryerson'un yerine oyuna dahil oldu.
HEIDENHEIM PUANLA TANIŞAMADI
Dortmund, bu sonuçla 3 maçta 7 puana ulaştı. Heidenheim ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.
Gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacak. Heidenheim ise Hamburg deplasmanında ilk puanını arayacak.