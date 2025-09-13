Abone ol: Google News

Borussia Dortmund, Heidenheim deplasmanında kazandı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Heidenheim'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 18:38
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Heidenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-0 kazandı.

HEIDENHEIM 10 KİŞİ KALDI

Heidenheim, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

DORTMUND 2 GOLLE GÜLDÜ

Serhou Guirassy, 34. dakikada Dortmund'u öne geçirdi. Maximilian Beier, 45+6. dakikada maçın skorunu belirledi.

SALİH FORMA GİYDİ

Milli futbolcumuz Salih Özcan, 74. dakikada Ryerson'un yerine oyuna dahil oldu.

HEIDENHEIM PUANLA TANIŞAMADI

Dortmund, bu sonuçla 3 maçta 7 puana ulaştı. Heidenheim ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacak. Heidenheim ise Hamburg deplasmanında ilk puanını arayacak.

