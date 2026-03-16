Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı

Golden State Warriors, milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı.
Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, yeni maceraya atılıyor.
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'tan yapılan açıklamada, "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı" denildi.
PANA'DAN AYRILMIŞTI
Ömer Faruk Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'a transfer olmuştu.
27 yaşındaki milli basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.
