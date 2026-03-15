26. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm

Ligde 26. haftanın perdesi kapandı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı.
Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Kayserispor maçları oynandı.
Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Kayserispor'u 2-1 yendi.
Beşiktaş ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.
GALATASARAY, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi.
Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.
SONUÇLAR
Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0
Kocaelispor-Konyaspor: 1-2
Göztepe-Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-Başakşehir: 3-0
Trabzonspor-Rizespor: 1-0
Kasımpaşa-Eyüpspor: 1-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2
Samsunspor-Kayserispor: 2-1
27. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:
17 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
18 Mart Çarşamba:
16.00 Alanyaspor-Kocaelispor
20.00 Başakşehir-Antalyaspor
20.00 Eyüpspor-Trabzonspor
19 Mart Perşembe:
16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği
NOT: Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.