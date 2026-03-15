26. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Kayserispor maçları oynandı.

Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Kayserispor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

GALATASARAY, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi.

Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-Konyaspor: 1-2

Göztepe-Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-Eyüpspor: 1-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

PUAN DURUMU

27. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

18 Mart Çarşamba:

16.00 Alanyaspor-Kocaelispor

20.00 Başakşehir-Antalyaspor

20.00 Eyüpspor-Trabzonspor

19 Mart Perşembe:

16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği

NOT: Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.