26. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm

26. hafta geride kaldı! Süper Lig'de görünüm
Ligde 26. haftanın perdesi kapandı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Kayserispor maçları oynandı.

Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Kayserispor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

GALATASARAY, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi.

Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-Konyaspor: 1-2

Göztepe-Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-Eyüpspor: 1-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

27. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

18 Mart Çarşamba:

16.00 Alanyaspor-Kocaelispor

20.00 Başakşehir-Antalyaspor 

20.00 Eyüpspor-Trabzonspor

19 Mart Perşembe:

16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Gençlerbirliği

NOT: Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

