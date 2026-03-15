Gençlerbirliği'nden açıklama: Adaletsizlik izledik!

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin başkan vekili Adnan Duman, hakem Yasin Kol'un kararlarını eleştirdi.

Duman, Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." dedi.

"ANKARA ÇINARINI KATLETTİLER"

Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın gidişatını değiştirdiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı:

Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi. Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu… 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek.