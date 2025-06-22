Borussia Dortmund, Mamelodi'yi mağlup etti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile Güney Afrika ekibi Mamelodi, ABD'nin Ohio eyaletinde karşılaştı.
Mamelodi, 11. dakikada Lucas Ribeiro'nun golüyle 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy ve 45. dakikada Jobe Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamlandı.
GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
Borussia Dortmund, 59. dakikada Mudau'nun kendi kalesine golüyle 4-1 öne geçerken Mamelodi, 62. dakikada Rayners'in golüyle farkı tekrar ikiye indirdi.
Mamelodi, 90. dakikada Mothiba'nın golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-3 kazandı.
Bu sonuçla puanını 4 yapan Borussia Dortmund, gruptaki son maçında Ulsan Hora ile oynayacak.
3 puanda kalan Mamelodi ise Fluminense ile karşı karşıya gelecek.