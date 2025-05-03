Borussia Dortmund, Wolfsburg'a farklı geçti

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 32. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi takım Dortmund, 4-0'lık skorla kazandı.
DORTMUND, 4 GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Dortmund'un gollerini 3. ve 59. dakikalarda Guirassy, 69. ve 73. dakikalarda ise Adeyemi kaydetti.
DORTMUND, ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Dortmund ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 51 puanla 4. sırada yer aldı.
Wolfsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça yükselerek, 39 puanla 12. sırada yer buldu.
Ligde gelecek hafta Dortmund, Leverkusen deplasmanında olacak. Wolfsburg, Hoffenheim'ı konuk edecek.
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