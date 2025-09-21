Abone ol: Google News

Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle yıktı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 4. haftasında evinde Wolfsburg'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 23:13
Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle yıktı

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'u konuk etti.

BVB Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü, dakika 20'de Karim Adeyemi kaydetti.

SALİH SON DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Dortmund formasıyla mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Salih Özcan, 90+2. dakikada Marcel Sabitzer'in yerine oyuna dahil oldu.

DORTMUND PUANINI 10'A ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 10'a yükseltti. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Mainz deplasmanına gidecek. Wolfsburg, Leipzig'i konuk edecek.

Eshspor Haberleri