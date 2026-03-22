Borussia Dortmund'dan, Hamburg karşısında efsane geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u ağırladı. Borussia Dortmund, 2-0 geride gelerek maçı 3-2 kazandı.

DORTMUND, HAMBURG KARŞISINDA GERİ DÖNÜŞ YAPIP KAZANDI

Hamburg, 19. dakikada Philip Otele ve 38. dakikada Albert Sambi Lokonga ile Dortmund deplasmanında 2-0'ı buldu.

Borussia Dortmund'da Felix Nmecha, 45. dakikada penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 2-0 Hamburg üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Dortmund, 73. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Dortmund, 78. dakikada Sehrou Guirassy ile bir gol daha buldu ve skor 2-2 oldu.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Bensebaini'nin 84. dakikada penaltı golüyle maçı 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, maçta süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde 61 puana yükseldi. Hamburg, 30 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, ligde bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Augsburg'u konuk edecek.