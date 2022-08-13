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    Carlo Ancelotti'den emeklilik kararı

    Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayacağını ve emekli olacağını duyurdu.
    • 13.08.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 14:52
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    Carlo Ancelotti'den emeklilik kararı

    Uefa Süper Kupa'da Eintracht Frankfurt'u 2-0'la geçerek şampiyonluğa uzanan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, geleceğine ve takımına ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

    Carlo Ancelotti den emeklilik kararı #1

    "Son kez burada çalışıp ayrılmak en iyisi"

    Emekliliği ile ilgili gelen soruya Ancelotti "Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacağım. Real Madrid futbolun zirvesi. Son kez burada çalışıp ayrılmak en iyisi." yanıtını verdi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'le sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

    Real Madrid'in şu anki kadrosuna ilişkinse İtalyan teknik adam, "Şu andaki kadro çok farklı bir seviyede. Sadece teknik değil, aynı zaman mütevazı bir kadro. Yıldızların bile ayakları yere basıyor." açıklamasında bulundu.

    Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'u bu yıl Karim Benzema'nın kazanması gerektiğini söyleyen Ancelotti, "Benzema Ballon d'Or'u hak ediyor. Olağanüstü bir sezonu geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

    Carlo Ancelotti den emeklilik kararı #2

    Real Madrid sezonu açıyor

    Geçtiğimiz sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan İspanyol devi yeni sezonu Almeria deplasmanında açıyor. Yarın oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak.


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