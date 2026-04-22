Cesc Fabregas: Hakan Çalhanoğlu'na hayranım

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, evinde Como ile karşı karşıya geldi.

Milano ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken adını finale yazdırdı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak takımını finale taşıdı.

FABREGAS'TAN ÖVGÜLER

Bu üst düzey performansı sonrası Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NA HAYRANIM"

Fabregas, yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım; Inter'e karşı oynadığımızda ilk baktığım şey onun oynayıp oynamadığı oluyor ve maç planımızı ona göre kuruyoruz. Onun gibi şampiyonlar, siz kusursuz bir maç çıkarsanız bile bir çözüm yolu bulabiliyorlar." dedi.

"TAKIMI O ÇEKİP ÇEVİRİYOR"

Ayrıca Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu gibi, Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların sayısı pek fazla değil. Hakan Çalhanoğlu, gerçekten etrafına bir takım kurabileceğiniz türden bir oyuncu. Onu bu seviyede görmek gerçekten inanılmaz, takımı o çekip çeviriyor." ifadelerini kullandı.