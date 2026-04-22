Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi açıklama

Süper Lig'in 31. haftası sezonun en kritik maçlarından birine sahne olacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi maçı 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden İlker Alkun, derbiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alkun, 'adil ve tarafsız yönetim' çağrısında bulundu.

"MAÇIN KAZANANI ADALETLE BELİRLENMELİ"

İlker Aykun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular… yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı.



Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler… Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli.



Bu hafta artık eleştirmek değil, sahip çıkmak zamanı. Bu arma için konuşan herkesin, bu kritik eşikte aynı duruşta buluşması gerekir.



Fenerbahçe en güçlü olduğu anı hep böyle yaşadı: Herkes aynı yürekte buluştu, herkesin kalbi aynı hedef için attı. Bu hafta herkes bu duruşta buluşsun, aynı inançta yerini alsın.



Biz kazanacağız...