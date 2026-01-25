Chelsea, Crystal Palace karşısında üç puanı kaptı

- Chelsea, Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace'ı 3-1 yendi.
- Chelsea'nin gollerini Estevao, Joao Pedro ve penaltıdan Enzo Fernandez attı; Crystal Palace'ın tek golü Chris Richards'tan geldi.
- Chelsea, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 3-1'lİk skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Estevao, 50. dakikada Joao Pedro ve 64. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez attı.
KIRMIZI ÇIKTI
Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ev sahibinin tek golü 88. dakikada Chris Richards'tan geldi.
CRYSTAL PALACE AĞIR KRİZDE
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Chelsea, puanını 37'ye yükseltti.
Son 11 resmi maçını kazanamayan Crystal Palace, 28 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.