Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde kazanarak başladı

- Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile ilk maçında Charlton Athletic'i 5-1 yendi.
- Hem deplasmanda kazanan Chelsea, hem de FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.
- Karşılaşmada Chelsea'nin gollerini Hato, Adarabioyo, Guiu Paz, Neto ve Fernandez attı.
Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçında FA Cup 3. Turu'nda çıktı.
Championship ekibi Charlton Athletic ile deplasmanda karşılaşan Chelsea, maçı 5-1 kazandı ve tur atladı.
KAZANAN CHELSEA
Deplasmanda Chelsea'ye turu getiren golleri 45. dakikada Jorrel Hato, 50. dakikada Tosin Adarabioyo, 62. dakikada Marc Guiu Paz, 90. dakikada Pedro Neto ve 90+3. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez kaydetti.
Charlton Athletic'in tek golü 57. dakikada Miles Leaburn'den geldi.
JÖRGENSEN OYNADI
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Charlton Athletic karşısında 90 dakika görev yaptı.