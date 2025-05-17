Chelsea, Manchester United'ı tek golle devirdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Manchester United'ı ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Chelsea'nin golünü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti.
Manchester United'ın 16. dakikada Harry Maguire ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 66 yaparak 4. sıraya yerleşen Chelsea, ligin son haftasında Nottingham Forrest deplasmanına gidecek.
39 puanla 16. sırada kalan Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek.
Manchester United ayrıca 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak.
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