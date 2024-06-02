Cristiano Ronaldo, kariyerine Al Nassr'da devam edecek Al Nassr'ın sportif direktörü Guido Fienga, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında "Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr'ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu karşılaşmanın ardından Al Nassr'ın sportif direktörü Guido Fienga, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geleceği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek"

Fienga, gelecek sezon için bazı takımlarla ismi anılan Ronaldo'nun takımda kalacağını belirtirken, şu sözleri sarf etti:

Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor. Önümüzdeki sezon bizimle devam edecek.

64 maçta 58 gol attı

2022-2023 sezonunun devre arası transfer döneminde Al Nassr'a katılan Portekizli yıldız, Körfez ekibinin forması ile toplamda çıktığı 64 karşılaşmada 58 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.