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Bu ne hırs kral! 33 kupalı Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları viral oldu

Bu ne hırs kral! 33 kupalı Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları viral oldu Kariyerinde 33 kez kupa sevinci yaşayan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Kral Kupası'nda Al Hilal'e penaltılar sonucunda mağlup olması sonrasında döktüğü gözyaşları sosyal medyada gündem oldu.