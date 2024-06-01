Bu ne hırs kral! 33 kupalı Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları viral oldu

Suudi Arabistan Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.
90 dakikada eşitlik bozulmadı
56. dakikada David Ospina gördüğü kırmızı kartla Al Nassr'ı 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise Al Hilal'den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü.
1 dakika sonra Al Nasrr, Ayman Yahya'nın golüyle skoru eşitledi.
90+2. dakikada Kalidou Koulibaly'nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti.
Al Hilal, penaltılarda kupayı kazandı
Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.
Kupayı kaybetti, gözyaşlarına engel olamadı
Karşılaşmanın ardından ise kariyerinde sayısız bireysel başarısı bulunan dünyaca ünlü yıldız isim Cristiano Ronaldo'nun tepkisi gündem yarattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Portekizli oyuncunun kupanın kaybedilmesi sonrasında döktüğü gözyaşları sosyal medyada çok konuşuldu.
Kariyerinde 33 kupası bulunanan 39 yaşındaki futbolcunun bu üzüntülü anları viral oldu.
Cristiano Ronaldo'nun kazandığı kupalar
5 UEFA Şampiyonlar Ligi
4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
3 UEFA Süper Kupa
3 İngiltere Premier Lig
2 İtalya Serie A
2 İspanya LaLiga
2 İspanya Kupası
2 İspanya Süper Kupası
2 İtalya Süper Kupası
2 İngiltere Lig Kupası
1 İngiltere Süper Kupası
1 İtalya Kupası
1 İngiltere Kupası
1 Portekiz Süper Kupası
1 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016)
1 UEFA Uluslar Ligi
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