Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool'u 2-1 yendikleri karşılaşma öncesinde Jamie Carregher'a yaptığı protestoyla dikkat çekti.

Premier Lig'de yeni sezona ilk iki maçta aldığı iki yenilgi ile kötü bir başlangıç yapan Manchester United, kendisi gibi lige kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyeti bulunmayan Liverpool'u Old Trafford'da ağırladı.

ManU, ilk galibiyetini aldı

Dev karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise 2-1'lik skorla Manchester United oldu. ManU'nun gollerini Sancho ve Rashford kaydederken, Liverpool'un tek golü Salah'tan geldi.

Liverpool galibiyetiyle ilk 3 puanına ulaşan ve nefes alma şansı bulan Manchester United'da içinde bulunduğu krizin başrolleri arasında gösterilen ve İngiliz medyası tarafından oldukça sert şekilde eleştirilen Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesinde enteresan bir harekete imza attı.

Cristiano Ronaldo'dan Jamie Carragher'a canlı yayında tepki İZLE







Ronaldo elini sıkmadı

Portekizli yıldız, rakip takımın efsane ismi ve aynı zamanda Sky Sports yorumcusu olan Jamie Carragher'ı protesto etti.

Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. Sürpriz şekilde canlı yayına konuk olan Cristiano Ronaldo, Manchester United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville'in elini sıktı.

"Beni görmezden geldi"

Gary Neville'in ardından Roy Keane'nin yanına giderek onun da elini sıkan yıldız futbolcu, bu iki ismin arasında yer alan Jamie Carragher'ı pas geçerek elini sıkmadı. O anlarda büyük bir şaşkınlık yaşayan Jamie Carragher, "Beni görmezden geldi." demekle yetindi.





"Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok"



Sky Sports yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a dönüş yapan Portekizli yıldız hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." yorumunu yapmıştı.



