Cristiano Ronaldo'dan spor paylaşımı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun son paylaşımı bir hayli dikkat çekti. Yıldız oyuncunun 37 yaşına rağmen diri hali dikkatlerden kaçmadı.

Dünayanın en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, şimdilerde yuvası Manchester United'da forma giyiniyor.

Bu sezon istediğini bulamayan yıldız oyuncu takım içerisinde bir hayli mutsuz.

Erik ten Hag'ın gelişiyle Kırmızı Şeytanlar, oyun tarzında Ronaldo'nun pozisyonuna uymayan büyük değişiklikler planlıyor. Ten Hag Ajax'ta uyguladığı klasik Hollanda yapısını yeni takımınaa getirmek isterken, Ronaldo buna katılmıyor.

37 yaşına rağmen hala diri

Bütün bunlar yaşanırken Ronaldo'nun da yaşı bir kenara atılmıyor. Ancak yıldız oyuncu 37 yaşına rağmen fizik kalitesinden pek de bir şey kaybetmiş değil.

Portekizli yıldız Instagram'da yaptığı son paylaşımda adından bir kez daha söz ettirdi. Ronaldo'nun paylaşımında vücudunun ne kadar diri olduğu görünüyor.

37 yaşına rağmen hala bu kadar dinç kalması da dikkatlerden kaçmıyor.