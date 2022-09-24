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    Cristiano Ronaldo'ya men cezası gelebilir

    Cristiano Ronaldo, geçen sezon oynanan Everton maçı sonrasında rakip takım taraftarının elindeki telefonu vurarak yere düşürmesi nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından suçlu bulundu.
    • 24.09.2022 - 10:04
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    Cristiano Ronaldo'ya men cezası gelebilir

    Manchester United futbolcusu Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon yaptığı hareket için İngiltere Futbol Federasyonundan karar geldi.

    Portekizli süper yıldız Nisan ayında oynanan Everton maçında Old Trafford'daki tünele giderken otizmli bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü.

    Olay sonrasında sosyal medyada tepkiler yükselirken, Merseyside polisi de uyarı metni yayınlamıştı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denilmişti.

    Cristiano Ronaldo ya men cezası gelebilir #1

    Federasyon "suçlu" dedi

    Diğer taraftan FA aldığı kararda, Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi. Federasyon Portekizli yıldıza uyarı verebileceği gibi, belli sayıda maçtan men kararı da verebilir.

    Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı İZLE


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