Didier Drogba: Chelsea'yi artık tanıyamıyorum

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

2-0 kaybetttiği ilk maçın ardından ikinci maçta da Real Madrid'e aynı skorla mağlup olan Frank Lampard'ın ekibi, kupadan elendi.

Bu sezon yapılan büyük harcamalara rağmen istenen başarının gelmediği Chelsea'de, kulübün efsane oyuncularından bir dönemde ülkemizde Galatasaray forması giyen Didier Drogba, çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski kulübü Chelsea hakkında Didier Drogba şunları söyledi:

"Kulübümü artık tanıyamıyorum. Bu, benim bildiğim Chelsea değil. Yeni bir kulüp sahibi ve yeni bir kulüp vizyonu var. Tabii ki doğal olarak Abramovich dönemi ile kıyas yapıyoruz, o dönem kulübün bir klası vardı. O zaman da çok oyuncu alınmıştı ama zekice tercihler yapılmıştı. Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Micheal Essien, Didier Drogba, Florent Malouda gibi oyuncular alınmıştı."