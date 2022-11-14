Eden Hazard: Oynamak istiyorum ama tercihleri yapan teknik direktör

Eden Hazard: Oynamak istiyorum ama tercihleri yapan teknik direktör

İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan Eden Hazard çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hazard, takımında oynamak istediğini ancak kararın Ancelotti'ye ait olduğunu söyledi.

Chelsea'de gösterdiği performans ile Premier Lig'e damga vuran ve sonrasında Real Madrid'e transfer olan, İspanyol devinde ise istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Eden Hazard, Marca gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Belçika Kaptanı Eden Hazard, hala yüksek seviyede futbol oynayabileceğinden emin olduğunu söyledi.

"İki yılda işe yaramaz hale gelmedim"

Dünya Kupası öncesi takımıyla birlikte kampta olan yıldız futbolcu, "İnsanlar benim niteliklerimden şüphe ediyor. Son 2 sezona baktığımızda oynamayı hak etmemiş olabilirim ama son 15 yıla bakarsa oynamayı hak ediyorum. İki yılda işe yaramaz hale gelmedim.

Belçika halkına kaptanlarına güvenebileceklerini göstermek istiyorum. Amacımız Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca üst turlara çıkmak." dedi.

"Her şeyimi vermek istiyorum"

"Hala kendimi gösterebileceğimi hissediyorum" diyen 31 yaşındaki oyuncu, "Bu bana güç veriyor. Oynayacağım 3. Dünya Kupası olacak. Her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Oynamak istiyorum ama tercihleri yapan teknik direktör"

Real Madrid'le ilgili de konuşan Hazard, takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. Hazard, "Dünya Kupası'nın ardından belki Real Madrid'de durumum değişebilir. Oynamak istiyorum ama tercihleri yapan teknik direktör.

Bunu kabul ediyorum ama ona daha fazla oynamayı hak ettiğimi göstermek istiyorum. Oynamadığınız zaman zor oluyor." şeklinde konuştu.