Edin Dzeko ve Kenan Karaman yıldızlaştı! Schalke 04, Magdeburg'u yendi

Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04, sahasında Magdeburg'u konuk etti.

Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, Kenan Karaman ve Edin Dzeko'nun öne çıktığı mücadelede Magdeburg'u 5-3 mağlup etti.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (kendi kalesine), 39. dakikada Edin Dzeko, 49. dakikada penaltıdan Kenan Karaman, 65. dakikada Dejan Ljubičić ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti.

Magdeburg'un gollerini ise 17. dakikada Alexander Nollenberger ile 53. ve 84. dakikalarda penaltıdan Mateusz Zukowski attı.

LİDER DURUMDALAR

Bu sonucun ardından 46 puana yükselen Schalke 04, ligde liderlik koltuğuna oturdu. 23 puanda kalan Magdeburg ise düşme hattından kurtulamadı.

Gelecek hafta Schalke 04 deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaşacak. Magdeburg ise sahasında Karlsruher'i ağırlayacak.

DZEKO'DAN SON 5 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI

Edin Dzeko, son 5 maçta kaydettiği 4 gol ve yaptığı 3 asistle Schalke'nin şampiyonluk yolundaki mücadelesine önemli katkı sağladı.