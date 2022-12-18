Emiliano Sala'nın taksidini ödemeyen Cardiff'e transfer yasağı

Emiliano Sala'yı transfer etmek için Nantes ile anlaşan Cardiff, Fransız ekibine transfer taksidini ödemedi. İngiliz temsilcisine yasak geldi.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, kulübe transfer yasağı geldiğini duyurdu. Nedeni ise Emiliano Sala'nın transfer taksidini ödememesi.

O dönem İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Cardiff City, transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) olayı taşıdı. FIFA, Cardiff'e 5.3 milyon Sterlin'lik ilk taksidi Nantes'a ödemesini söyledi. Ancak Cardiff, kararı Spor Uyumsuzluk Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.

Transfer yasağı geldi

Cardiff olayı İsviçre Mahkemesi'ne taşırken, kulübe FIFA'dan transfer yasağı geldi. Kulüp Başkanı Mehmet Dalman, kulübün ambargoyu Ocak ayına kadar kaldırabileceklerini söyledi.

"Bu olaya sadece finansal olarak bakamayız"

Dalman, sorunu çözmek için İngiltere Futbol Ligi ve FIFA'yla görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

"29 yaşında bir adamın hayatını kaybettiğini unutmamalı" diyen Dalman, "Bu hikayenin insani tarafı, bu olaya sadece finansal olarak bakamayız." dedi.

Cardiff, borca itirazını devam ettiriyor. CAS'ın kararını 2023 Ocak sonu ya da Şubat başında vermesi bekleniyor.

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak düşmüştü

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala, transfer olduğu Cardiff'e imzaya giderken; içinde bulunduğu uçak Manş Denizi'ne düştü. Nantes'tan 19:15'te havalanan uçakla, 20:15'te Guernsey yakınlarında radar teması kesildi.

Denizde kaybolan uçak birkaç hafta sonra 67 metre derinlikte bulundu. Sala'nın cesedi 7 Şubat 2019'da teşhis edildi. Uçağın pilotu ise bulunamadı.