Emre Çolak'ın ilginç gol sevinci

Deportivo'ya 3 puanı kazandıran golü atan Emre Çolak, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta tribüne çıkıp kendini alkışladı.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde (LaLiga SmartBank) mücadele eden Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir futbolcunun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

90+5'TE GELEN GOL

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü. 90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Deportivo La Coruna, ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

TRİBÜNE ÇIKIP KENDİNİ ALKIŞLADI

29 yaşındaki oyuncu, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gol sonrası tribüne çıkarak kendini alkışladı.

Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.