Everton, evinde Chelsea'yi mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

EVERTON, CHELSEA’Yİ MAĞLUP ETTİ: BETO İKİ GOLLE ÖNE ÇIKTI

Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'de Beto ile 76. dakikada Iliman Ndiaye attı.

Bu sonucun ardından Everton, ligde bir maç sonra kazandı ve 46 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Chelsea, 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brenford deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.