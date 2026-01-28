Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin istediği Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Tottenham'ın Fransız yıldızı Randal Kolo Muani, kullandığı araçla trafik kazası geçirdi.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 14:27
  • Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Randal Kolo Muani, trafik kazası geçirdi.
  • Kaza sırasında araçta takım arkadaşı Wilson Odobert de bulunuyordu.
  • Her iki futbolcunun da sağlık durumları iyi ve kazada ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani'ydi.

Muaniile takım arkadaşı Wilson Odobert, trafik kazası geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Kolo Muani ve Odobert’in içinde bulunduğu araç, seyir halindeyken yaşanan lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerde, her iki futbolcunun da sağlık durumlarının iyi olduğu ve ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Oyuncuların tedbir amaçlı kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

