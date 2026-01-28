Fenerbahçe'nin istediği Kolo Muani trafik kazası geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani'ydi.

Muaniile takım arkadaşı Wilson Odobert, trafik kazası geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Kolo Muani ve Odobert’in içinde bulunduğu araç, seyir halindeyken yaşanan lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerde, her iki futbolcunun da sağlık durumlarının iyi olduğu ve ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Oyuncuların tedbir amaçlı kontrollerinin yapıldığı belirtildi.