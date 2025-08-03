Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'a 4 attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hollanda takımı Feyenoord, bu maç öncesindeki son sınavına çıktı.

Alman ekibi Wolfsburg ile karşılaşan Feyenoord, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FEYENOORD, 4 GOLLE GÜLDÜ

Maçın golleri 27. ve 49. dakikada Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra'dan geldi.

80. DAKİKADA SONA ERDİ

Bu gollerin ardından Feyenoord, maçta 4-0 öndeyken 80. dakikada tribünde bir taraftarın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle karşılaşma, 90 dakika tamamlanmadan sona erdirildi.

İLK MAÇ 6 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.