Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Brighton, Chelsea'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi.

American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.

BU SEZON İLK GOLÜ

İngiliz kulübüyle bu sezon 38. karşılaşmaya çıkan sol bek oyuncusu, ilk golünü kaydetti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Yıldız futbolcu, 2024 yılında Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.