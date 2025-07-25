FIFA, Afgan kadın mülteci takımının başına Pauline Hamill'i getirdi

FIFA, yeni kurulan Afgan kadın mülteci takımıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

FIFA, yeni kurulan Afgan kadın mülteci takımının başına eski İskoçya milli futbolcusu Pauline Hamill'i atadı.

"İSKOÇYA EFSANESİ, AFGAN KADIN MÜLTECİ TAKIMINA ANTRENÖRLÜK YAPACAK"

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Bu bir ayrıcalık. İskoçya efsanesi Pauline Hamill, Afgan kadın mülteci takımına teknik direktörlük yapacak. Bu eşi benzeri görülmemiş girişim, FIFA'nın her kıza ve genç kadına, koşulları ne olursa olsun futbol hayallerinin peşinden gitme fırsatı sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

"FIFA, AFGAN KADINLARIN YANINDA"

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise "FIFA, hem ülke içinde hem de sürgündeki Afgan kadınlarının yanındadır ve futbol hayallerinin peşinden gidebilecekleri, uluslararası arenada görülebilecekleri, duyulabilecekleri, desteklenebilecekleri güvenli ve kapsayıcı alanlar yaratmaya kararlılıkla devam ediyor." görüşlerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN 20 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMINDA GÖREV ALDI

Hibernian, Doncaster Rovers, Blackburn Rovers, Celtic ve Spartans kadın takımlarında oynayan 53 yaşındaki Hamill, ülkesinin 17 ve 19 yaş altı takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Hamill, son olarak Suudi Arabistan 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.