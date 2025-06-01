Fransa’da çelişkiler sahaya yansıdı: PSG’den anlamlı zafer

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Fransa'da İslamofobik söylemler medyada ve siyasette sistematik şekilde sürerken; camiler kapatılıyor, kanaat önderleri hedef alınıyor, işyerlerine baskınlar düzenleniyor, sosyal medya kullanıcıları gözaltına alınıyor.

PSG VE TARAFTARLARINDAN GÜÇLÜ MESAJ

Ancak bu atmosferde Katarlı sermayeyle yönetilen Paris Saint-Germain (PSG), hem Fransa'da hem Avrupa'da şampiyonluk ipini göğüsleyerek sadece futbol değil, semboller üzerinden de güçlü bir mesaj verdi.

GOL SONRASI SECDE, BAŞÖRTÜLÜ EŞLE KUPA KUTLAMASI

Takımın yıldız oyuncularından Achraf Hakimi’nin gol sonrası sahada secdeye varması, kupayı başörtülü eşiyle birlikte kaldırması; tribünlerin Gazze'ye destek veren pankartlarla dolması ve teknik direktör Luis Enrique’nin vefat eden kızı için yapılan duygusal anma… Tüm bunlar, resmi söylemin ötesinde başka bir Fransa'nın da var olduğunu hatırlattı.

Fransa’da Müslümanlara yönelik politikalarla toplumsal kutuplaşma derinleşirken, PSG’nin hem yönetimi hem oyuncuları hem de taraftarı, sahada ve tribünde anlamlı bir duruş sergileyerek alkışı hak etti.