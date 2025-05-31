UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG - Inter maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 70. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ ROMANYA'DAN

TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro olacak.

Dev finalde VAR'da ise Hollanda'dan Dennis Higler görev alacak.

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, tarihte ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

HAKAN, TARİHE GEÇECEK

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, yarın kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram