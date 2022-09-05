Fransa'da taraftarların jakuzi keyfi

Fransa Ligue 1'de Fenerbahçe'nin rakibi Rennes, deplasmanda Troyes ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken iki taraftarın jakuzi keyfi canlı yayına yansıdı.

Fransa Ligue 1'de Troyes ve Rennes karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, müsabaka esnasında iki taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

İki takım da karşılıklı birer golle 1 puana razı oldu. Rennes'in golü 48. dakikada Baptiste Santamaria'dan geldi. Ev sahibi ekibin golü ise 14. dakikada Ike Ugbo'dan gelirken, maçın 26. dakikasında Yoann Salmier kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçı jakuzide izlediler

Troyes şehrinde 1956 yılında çok amaçlı olarak inşa edilen Aube Stadyumu, günümüz şartlarına ayak uydurmasıyla dikkat çekiyor. 20 bin 400 kişilik kapasiteye sahip stadyumda Troyes yönetimi, taraftarları maça çekmek için ilginç pazarlama yöntemleri kullanıyor.

Köşe vurşu çizgisinin arkasındaki alana jakuzi koyulurken taraftarlar buradan müsabakayı seyretti. Taraftarların lüks manzarası canlı yayına da yansıdı.

Daha önce de yaşanmıştı

Yeşil sahada havuz görüntüleri daha öncesinde Hollanda'da yaşanmıştı. Nac Breda'nın evi Rat Verlegh Stadyumu'nda bir reklam kampanyası kapsamında 2 şanslı Nac Breda taraftarı, karşılaşmayı kale arkasına kurulan jakuzide izlemişti. Hadouir'in kaydettiği golle maçı 1-0 kazanan Nac Breda'lı futbolcular, galibiyet sevincini jakuzideki taraftarlar ile birlikte yaşadı. Sarı-siyahlı oyuncular, bitiş düdüğü ile birlikte kendilerini saha kenarındaki jakuziye atmıştı.