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    Fransız ekibi Lyon satılıyor

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un satışının 842 milyon dolar tamamlanması bekleniyor.
    • 09.12.2022 - 18:39
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    Fransız ekibi Lyon satılıyor

    Ligue 1'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve üst sıralarının gerisinde kalan Lyon'un yeni sahibi kısa süre içerisinde belli olacak.

    Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün çoğunluk hisselerini satn almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındığı kaydedildi.

    Grubun yatırımcılarında John Textor da daha önce üç kez ertelenen satın alma işlemini tamamlayacağını ve anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını doğruladı.

    Birçok kulüpte hissesi bulunuyor

    Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football'un 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin 824 tahvil için 327.4 milyon euro ödeme yapacağı, kalan hisseler içinse ihale teklifi yapacağı aktarıldı.

    John Textor'ın Botafogo, Crystal Palace ve Belçika 2. lig ekibi Molenbeek'de hissesi bulunuyor.

    Fransız ekibi Lyon satılıyor #1

    Satışın 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor

    Tüm işlemlerin gerçekleşmesinin ardından kulübün yüzde 66'lık kısmının satışının 842 milyon dolara tamamlanması bekleniyor.

    Fransız ekibi Lyon satılıyor #2

    Lyon liderin 20 puan gerisinde

    Fransa Ligue 1'de bu sezon 15 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Lyon, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor. 6 yenilgisi bulunan Lyon, lider Paris Saint Germain'in 20 puan gerisinde bulunuyor.

    Fransız ekibi Lyon satılıyor #3


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